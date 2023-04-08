"Не принимая во внимание Шевченко, у меня две кандидатуры. Это Бангура и Мбокани. Но у них обоих реально были немножко проблемы с головой. Ну не с головой, это грубо говоря, проблемы ментальные.

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Бангура любил погулять, расслабиться. Он ничего никогда не делал в зале, после тренировок. Но реально на него смотришь и не понимаешь, как он это делает. Он еще и постоянно играл в бутсах на два размера больше. Он реально был очень сильным. Когда его привезли – он проводил первую тренировку со второй командой. Нам сказали: "Привезли какого-то, он до ворот добить не может". Тогда Майкл приехал и Бангура. О Майкле говорили, что он очень техничный, а о Бангура, что тот не может добить до ворот.

А Мбокани – это другая история. Он считал себя на уровень выше других и не хотел соответствовать всем требованиям. Кто-то на это закрывал глаза, а кто-то не захотел. Если ты находишься в команде – ты должен выполнять то, что выполняет каждый игрок. Он не хотел этого делать и у него немного было высокомерие, мол, я лучший, выйду и все сделаю", – рассказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, Исмаэль Бангура защищал цвета Динамо с 2007 по 2009 гг. (забил 28 голов в 46 матчах), а Дьемерси Мбокани выступал за киевлян с 2013 по 2018 гг. (25 мячей в 54 поединках).

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