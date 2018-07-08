У Неаполі на честь Анчелотті створили піцу

Неаполітанські фани вирішили оригінально відзначити прихід Карло Анчелотті на тренерський місток їхньої команди.

В Італії придумали новий рецепт піци, названої на честь головного тренера Наполі Карло Анчелотті, повідомляє Football Italia.

Ідея створення піци на честь знаменитого тренера належить неаполітанському кулінару Сальваторе Урцітеллі.

Піца має прямокутну форму, як футбольне поле, і розділена на чотири сегменти. Перший – чотири сири з помідорами, сир проволоне, руколою і панчеттою, потім йде сегмент з гарбузом, проволоне і баклажаном, наступний з проволоне, жовтими та червоними томатами корбаріні, і останній сегмент містить фісташки, мортаделлу і проволне.

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