В Неаполе в честь Анчелотти создали пиццу

Неаполитанские фаны решили оригинально отметить приход Карло Анчелотти на тренерский мостик их команды.

В Италии придумали новый рецепт пиццы, названной в честь главного тренера Наполи Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

Идея создания пиццы в честь знаменитого тренера принадлежит неаполитанском кулинару Сальваторе Урцителли.

Пицца имеет прямоугольную форму, как футбольное поле, и разделена на четыре сегмента. Первый – четыре сыра с помидорами, сыр проволоне, рукколой и панчеттой, затем идет сегмент с тыквой, проволоне и баклажаном, следующий из проволоне, желтыми и красными томатами корбарини, и последний сегмент содержит фисташки, мортаделлу и проволне.

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