"Я повторював це кілька разів, але скажу ще раз. Якби я не вірив, що завтра ми зможемо досягти результату, мене б тут навіть не було. Думаю, хлопці теж так думають. Ми повинні усвідомлювати, що це буде дуже важке завдання, а також те, що ми повинні зробити задля перемоги. Я знаю наші можливості, я знав це ще до цієї гри, і наше завдання показати це на полі завтра. Щодо суперника у фіналі – мене це не хвилює, зараз я про це не думаю. Коли цей матч закінчиться, тоді будемо думати далі.

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Чи будемо ми забирати м'яч в України, яка не звикла ним володіти? Занадто багато людей переживають із цього приводу. Я не самовпевнений, але я проаналізував чемпіонат Європи у Франції 2016 року. Тоді 60% команд, які володіли м'ячем, програли матчі. Володіння не відіграє для вас ніякої ролі. Володіння м'ячем часто виявляється шахрайством, а команди стають його рабами.

Це має бути матч боротьби, інакше його зіграти не можна. Було б безглуздо очікувати на інше. Найголовніше – це перемога. Ми не будемо рабами володіння м'ячем. Ми маємо гравців, які вміють його контролювати, але ми не будемо рабами. Моя ідея – якнайшвидше дістатися до штрафного, до воріт і якнайшвидше пробити. Я не є прихильником довгого володіння.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф за Євро-2024

Серія пенальті? У нас є практично вся інформація про Україну, я грав із Ребровим. Ми відпрацьовували пенальті. Ми маємо такий досвід у плей-офф, хоча й негативний. Все колись закінчується, і я сподіваюся, що і цьому теж прийде кінець. Усі традиції створено для того, щоб їх порушувати, але ми враховували це з першого дня. Може статися і нічия, тоді буде дуже важливо знати, як у нас з 11-метровими ударами, вміннями воротарів. У матчі все інакше, але ми тренували пенальті і сьогодні ввечері зробимо це знову.

Думаю, мені навіть доведеться заспокоїти хлопців. Я можу вчинити так, як я вмію, не можу нікого копіювати. Я не можу діяти спочатку за себе, а потім за гравців. Я можу бути тільки собою. Гравці з нетерпінням чекають на це. Вже завтра матч, і говорити про мотивацію зайве. Я не знаю, що ще я міг би сказати, якщо це не мотивація. Важливо зберігати холоднокровність навіть на початку матчу. Завтра у нас не буде проблем із настроєм", – заявив Мілошевіч на пресконференції.

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