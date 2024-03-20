"Я повторял это несколько раз, но скажу еще раз. Если бы я не верил, что завтра мы сможем достичь результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята тоже так думают. Мы должны осознавать, что это будет очень тяжелая задача, а также то, что мы должны сделать ради победы. Я знаю наши возможности, я знал это еще до этой игры, и наша задача показать это на поле завтра. Насчет соперника в финале – меня это не волнует, сейчас я об этом не думаю. Когда этот матч закончится, тогда будем думать дальше.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024

Будем ли мы забирать мяч у Украины, которая не привыкла им владеть? Слишком много людей переживают по этому поводу. Я не самоуверенный, но я проанализировал чемпионат Европы во Франции 2016 года. Тогда 60% команд, которые владели мячом, проиграли матчи. Владение не играет для вас никакой роли. Владение мячом часто оказывается мошенничеством, а команды становятся его рабами.

Это должен быть матч борьбы, иначе его сыграть нельзя. Было бы глупо ожидать другого. Самое главное – это победа. Мы не будем рабами владения мячом. Мы имеем игроков, которые умеют его контролировать, но мы не будем рабами. Моя идея – как можно быстрее добраться до штрафной, к воротам и как можно быстрее пробить. Я не сторонник долгого владения.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф за Евро-2024

Серия пенальти? У нас есть практически вся информация об Украине, я играл с Ребровым. Мы отрабатывали пенальти. Мы имеем такой опыт в плей-офф, хотя и негативный. Все когда-то заканчивается, и я надеюсь, что и этому тоже придет конец. Все традиции созданы для того, чтобы их нарушать, но мы учитывали это с первого дня. Может случиться и ничья, тогда будет очень важно знать, как у нас с 11-метровыми ударами, умениями вратарей. В матче все иначе, но мы тренировали пенальти и сегодня вечером сделаем это снова.

Думаю, мне даже придется успокоить ребят. Я могу поступить так, как я умею, не могу никого копировать. Я не могу действовать сначала за себя, а потом за игроков. Я могу быть только собой. Игроки с нетерпением ждут этого. Уже завтра матч, и говорить о мотивации излишне. Я не знаю, что еще я мог бы сказать, если это не мотивация. Важно сохранять хладнокровие даже в начале матча. Завтра у нас не будет проблем с настроением", – заявил Милошевич на пресс-конференции.

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