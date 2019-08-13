Карпати підписали ще одного гравця збірної Люксембургу

Захисник збірної Люксембургу Тім Халль став футболістом Карпат.

Карпати оголосили про підписання захисника збірної Люксембургу Тіма Халля, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Термін контракту розрахований на 2 роки.

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Нагадаємо, цього літа команда зі Львова підписала іншого гравця цієї збірної – Марвіна Мартінса. Також головна зірка карликової країни Жерсон Родрігес перебрався у київське Динамо.

22-річний Халль протягом своєї кар'єри встиг пограти за Стандард, Льєрс, Саарбрюкен, Елверсберг та Прогрес.

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