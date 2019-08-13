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Карпати підписали ще одного гравця збірної Люксембургу

14:45 507 Читать на русском
Карпати підписали ще одного гравця збірної Люксембургу
Тім Халль / Карпати

Захисник збірної Люксембургу Тім Халль став футболістом Карпат.

Карпати оголосили про підписання захисника збірної Люксембургу Тіма Халля, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Термін контракту розрахований на 2 роки.

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Нагадаємо, цього літа команда зі Львова підписала іншого гравця цієї збірної – Марвіна Мартінса. Також головна зірка карликової країни Жерсон Родрігес перебрався у київське Динамо.

22-річний Халль протягом своєї кар'єри встиг пограти за Стандард, Льєрс, Саарбрюкен, Елверсберг та Прогрес.

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Тім Халл – гравець «Карпат» ⠀ «Зелено-білі» поповнилися захисником збірної Люксембургу Тімом Халлем @timhall34 22-річний футболіст виступатиме в «Карпатах» під 34-м номером. Тривалість дії угоди – два роки. ⠀ ДОВІДКА ⠀ ТІМ ХАЛЛ ⠀ • Народився 15 квітня 1997 року в Еш-сюр-Альзетт (Люксембург). ⠀ • Розпочинав кар’єру в люксембурзькому «Дюделанжі». На юнацькому рівні також грав за бельгійський «Стандард» та німецький «Саарбрюккен», а згодом став футболістом ще одного німецького клубу «Ельверсберга». ⠀ • У 2017-му році підписав контракт з бельгійським «Льєрсом». ⠀ • Влітку 2018-го перебрався в люксембурзький «Прогрес», у складі якого дебютував у Лізі Європи. ⠀ • Викликався до юнацьких збірних Люксембургу, в 2017-му році дебютував за національну збірну країни. #fckl #новини_карпат #WelcomeToPride

Публикация от FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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Карпати Карпати Трансфери Трансфери чемпіонату України Тім Халль Тім Халль
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