"У нас есть все, чтобы обыграть Карпаты", – защитник Олимпика назвал проблемы "львов" перед битвой аутсайдеров УПЛ

Игрок дончан Егор Клименчук оценил состояние львовян перед очным противостоянием в четвертом туре УПЛ.

"Следующий соперник – Карпаты. Они показывают хороший футбол, много прессингуют. У львовян всегда были индивидуально сильные технически футболисты. При этом у них есть проблемы при игре в обороне.

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Они довольно часто увлекаются атакой и не доигрывают сзади. Самое главное для нас – показать свою игру. У нас есть все, чтобы обыгрывать Карпаты", – сказал Клименчук в комментарии официальному сайту Олимпика.

Напомним, после трех туров Карпаты (одно очко) и Олимпик (ноль очков) занимают две последние строчки чемпионата Украины.

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