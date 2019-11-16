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У нас є чорний в команді, я йому банани приношу, – Мілевський прокоментував расизм у футболі

11:42 660 Читать на русском
У нас є чорний в команді, я йому банани приношу, – Мілевський прокоментував расизм у футболі
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський висловив своє ставлення до проблеми расизму.

"Ухання все життя було, і що? У нас в брестському Динамо теж чорний в команді є – хлопчина Кікі. Я йому банани приношу. Кажу: "На, візьми всі банани". Він мене називає расистом. Посміялися. Алієв Юссуфу на базі постійно на обід банани приносив, кидав. Коли ти в команді граєш, дружиш – це нормально пожартувати. Це трохи чорний гумор, але нормально.

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Інша справа, якщо ви один одного не знаєте, а ти кричиш: "Ей, мавпа". Або банан нахабно кинути. Тоді я згоден. А коли в одній команді – це жарти, так повинно бути у колективі, в якому ти працюєш. У салоні краси, у футболі, на заводі – колектив повинен бути", – сказав Мілевський у коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, у другому таймі мату 14-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через нібито расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію і непристойний жест з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон. Згодом ультрас "біло-синіх" спростували расистський підтекст скандувань.

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