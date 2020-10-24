"Ми один з наймолодших колективів України, який пройшов важкий шлях від Другої Ліги через непросту трансформацію. Це було пов'язано з тим, щоб в нас повірили. У це відразу повірили Сергій Кравченко, Ігор Когут, Сергій Логінов, які досі в команді. Дмитро Михайленко створив чудову команду. На сьогодні у нас виникли великі проблеми з мотивацією. Всі експерти давали нам багато авансів, кажучи, що у нас досить якісні футболісти.

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За спільним рішенням ми почали шукати нового тренера, який зможе мотивувати цей склад. Схоже, що з Ігорем Йовічевічем ми якраз вгадали. Ми розглядали великий спектр тренерів, які могли б підняти цих футболістів. Я бачу, як проходить тренувальний процес, як він розмовляє з командою. У нас є хороші шанси зачепитися за Лігу Європи.

Однак з першого дня створення команди я говорив, що я хочу почути гімн Ліги чемпіонів на Дніпро-Арені. На цей сезон завдання – єврокубкова зона. Апетит приходить під час гри. Ніколи не думав, що після шести турів у нас буде 5 очок. Для мене це велика особиста трагедія. Все інше покаже зелений газон і круглий м'яч. Я вірю у свою команду.

Чутки про те, що ми багато грошей в трансферне вікно витратили, занадто перебільшені. Нам приємно, що про нас говорять, оцінюють. Ми хотіли б багато віддати вболівальникам. У нас є борг перед Дніпром і Україною. Ми зараз рухаємося великими кроками до створення великого українського клубу. Мої амбіції, щоб наш клуб став в один ряд з великим Динамо, великим Шахтарем. І підхопив естафету великого Дніпра", – цитує слова Сергія Берези сайт ТК Футбол.

Зауважимо, вже сьогодні, 24 жовтня, СК Дніпро-1 зіграє зі Львовом на виїзді. Початок матчу о 19:30.

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