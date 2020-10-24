"Мы один из самых молодых коллективов Украины, который прошел тяжелый путь от Второй Лиги через непростую трансформацию. Они были связаны с тем, чтобы у нас поверили. В это сразу поверили Сергей Кравченко, Игорь Когут, Сергей Логинов, которые до сих пор в команде. Дмитрий Михайленко создал великолепную команду. На сегодняшний день у нас возникли большие проблемы с мотивацией. Все эксперты давали нам много авансов, говоря, что у нас довольно качественные футболисты.

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По обоюдному решению мы начали искать нового тренера, который сможет мотивировать этот состав. Похоже, что с Игором Йовичевичем мы как раз угадали. Мы рассматривали большой спектр тренеров, которые могли бы поднять этих футболистов. Я вижу, как проходит тренировочный процесс, как он разговаривает с командой. У нас есть хорошие шансы зацепиться за Лигу Европы.

Однако с первого дня создания команды я говорил, что я хочу услышать гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене. На этот сезон задача – еврокубковая зона. Аппетит приходит во время игры. Никогда не думал, что после шести туров у нас будет 5 очков. Для меня это большая личная трагедия. Все остальное покажет зеленый газон и круглый мяч. Я верю в свою команду.

Слухи о том, что мы много денег в трансферное окно потратили, слишком преувеличены. Нам приятно, что о нас говорят, оценивают. Мы хотели многое отдать бы болельщикам. У нас есть долг перед Днепром и Украиной. Мы сейчас движемся большими шагами к созданию большого украинского клуба. Мои амбиции, чтобы наш клуб стал в один ряд с великим Динамо, великим Шахтером. И подхватить эстафету великого Днепра", – цитирует слова Юрия Березы сайт ТК Футбол.

Заметим, уже сегодня, 24 октября, СК Днепр-1 сыграет со Львовом на выезде. Начало матча в 19:30.

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