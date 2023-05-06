"Знаєте, після фінального матчу Кубка президента всі були розчаровані. Усе, що я можу сказати, це те, що ми не заслужили на програш у тому поєдинку, а такі речі трапляються у футбольних іграх. Ми повинні закрити главу цього матчу і рухатися вперед.

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Я не звертаю уваги на мотиви суперника виграти наступний матч, а зосереджуюся тільки на справах своєї команди. Ми проаналізували гру Аль-Васла (майбутнього суперника в чемпіонаті, – прим.) і виявили його сильні сторони. Ми повинні вчитися на своїх помилках і серйозно готуватися до матчу.

Запевняю всіх, що у нас ще є шанс виграти чемпіонський титул, і ми повинні продовжувати чинити тиск на Аль-Ахлі", – цитує Реброва офіційний сайт "босів".

Нагадаємо, нещодавно Аль-Айн втратив шанс здобути перший титул в сезоні, вигравши Кубок президента ОАЕ – Ярмоленко і Ко у фіналі по пенальті поступились Шарджі (12:13). Попереду – гонитва за золото першості (після 24-х турів команда Реброва з 48-ма очками йде другою, відстаючи від Аль-Ахлі на три пункти). Окрім того, Аль-Айн продовжує боротьбу у Кубку ліги – на команду очікують півфінальні поєдинки проти Аль-Насра (17 і 21 травня).

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