"Знаете, после финального матча Кубка президента все были разочарованы. Все, что я могу сказать, это то, что мы не заслужили проигрыша в том поединке, а такие вещи случаются в футбольных играх. Мы должны закрыть главу этого матча и двигаться вперед.

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Я не обращаю внимания на мотивы соперника выиграть следующий матч, а сосредотачиваюсь только на делах своей команды. Мы проанализировали игру Аль-Васла (будущего соперника в чемпионате, – прим.) и выявили его сильные стороны. Мы должны учиться на своих ошибках и серьезно готовиться к матчу.

Уверяю всех, что у нас еще есть шанс выиграть чемпионский титул, и мы должны продолжать оказывать давление на Аль-Ахли", – цитирует Реброва официальный сайт "боссов".

Напомним, недавно Аль-Айн потерял шанс завоевать первый титул в сезоне, выиграв Кубок президента ОАЭ – Ярмоленко и Ко в финале по пенальти уступили Шардже (12:13). Впереди – погоня за золото первенства (после 24-х туров команда Реброва с 48-ю очками идет второй, отставая от Аль-Ахли на три пункта). Кроме того, Аль-Айн продолжает борьбу в Кубке лиги – команду ожидают полуфинальные поединки против Аль-Насра (17 и 21 мая).

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