"По-перше, у нас не було ніяких юридичних відносин з ЛНЗ. У нас не було класичного трансферу. У Геннадія взимку завершувався контракт, і в той час ми продали Євгена Пасіча по прямому трансферу, з прямим контрактом.

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Пасічі – це той варіант, коли футболіст не говорить з клубом, за нього всі перемовини веде агент. Агент каже: "Дивіться, у вас закінчується контракт, я вам пропоную такі умови. Я буду намагатися знайти йому клуб, а Верес отримає за це певну винагороду". Клуб коментував, що в нас відносини виключно з агентом. Про це знав і головний тренер. Я казав, що, скоріш за все, Геннадія не буде у нас в наступному сезоні.

Коли закінчився чемпіонат, тренером став Сергій Лавриненко. Тоді я спілкувався з агентом (Геннадія Пасіча – прим.) і сказав, що готові реалізувати наш план. Бо якщо ми б на нього не пішли, то Геннадій просто вільним агентом пішов би після чемпіонату. А так, клуб однозначно виграв від цієї угоди", – розповів Надєїн в інтерв'ю YouTube-каналу Вереса.

Нагадаємо, Пасіч розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2010 році. Виступав за охтирський Нафтовик, Верес (двічі), донецький Олімпік та Карпати. Минулого сезону провів за рівнян 26 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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