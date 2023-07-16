"Во-первых, у нас не было никаких юридических отношений с ЛНЗ. У нас не было классического трансфера. У Геннадия зимой завершался контракт, и в то время мы продали Евгения Пасича по прямому трансферу, с прямым контрактом.

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Пасичи - это тот вариант, когда футболист не говорит с клубом, за него все переговоры ведет агент. Агент говорит: "Смотрите, у вас заканчивается контракт, я вам предлагаю такие условия. Я буду пытаться найти ему клуб, а Верес получит за это определенное вознаграждение". Клуб комментировал, что у нас отношения исключительно с агентом. Об этом знал и главный тренер. Я говорил, что, скорее всего, Геннадия не будет у нас в следующем сезоне.

Когда закончился чемпионат, тренером стал Сергей Лавриненко. Тогда я общался с агентом (Геннадия Пасича – прим.) и сказал, что готовы реализовать наш план. Потому что если мы бы на него не пошли, то Геннадий просто свободным агентом ушел бы после чемпионата. А так, клуб однозначно выиграл от этой сделки", – рассказал Надеин в интервью YouTube-каналу Вереса.

Напомним, Пасич начал профессиональную карьеру в Днепре в 2010 году. Выступал за ахтырский Нефтяник, Верес (дважды), донецкий Олимпик и Карпаты. В прошлом сезоне провел за ровенчан 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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