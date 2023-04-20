"Матвієнка хотів купити Брайтон? Це журналісти розганяють цю тему. Ніхто його не хоче купувати, вони ж бачать, що це не той рівень.

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Мудрика ж придбали лише через його божевільну швидкість. Будемо сподіватися, що він заграє. Але в Англії інший футбол, там йому просто не дають прийняти м'яч, а якщо він прийняв, то двоє гравців одразу страхують і не дають простору. І все – Мудрика немає!

З Брайтоном він уперше відіграв повний матч, віддав результативну передачу, але, переважно, він нічого не показує. Я сподіваюся, що він притреться до АПЛ, зрозуміє, як треба грати, рухатися, відкриватися і поводитися на полі.

Варто визнати, що у Мудрика немає індивідуальних якостей, як у флангових півзахисників того ж Ман Сіті. Вони відразу отримують м'яч і йдуть в обведення, завдяки своїй техніці. У Мудрика немає такої техніки, і йому не дають простору, тому в нього нічого не виходить у Челсі", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами. Матвієнко нещодавно продовжив контракт з Шахтарем до 31 грудня 2027 року.

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