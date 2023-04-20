"Матвиенко хотел купить Брайтон? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень.

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Мудрика же приобрели только из-за его сумасшедшей скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают пространства. И все – Мудрика нет!

С Брайтоном он впервые отыграл полный матч, отдал результативную передачу, но, в основном, он ничего не показывает. Я надеюсь, что он притрется к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле.

Стоит признать, что у Мудрика нет индивидуальных качеств, как у фланговых полузащитников того же Ман Сити. Они сразу получают мяч и идут в обводку, за счет своей техники. У Мудрика нет такой техники и ему не дают пространства, поэтому у него ничего не получается в Челси", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, Мудрик провел за Челси 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. Матвиенко недавно продлил контракт с Шахтером до 31 декабря 2027 года.

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