"У Мудрика нет индивидуальных качеств, а Матвиенко в АПЛ никому не нужен": Сабо размазал игроков сборной Украины
Бывший тренер Йожеф Сабо прошелся по украинским футболистам.
"Матвиенко хотел купить Брайтон? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень.
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Мудрика же приобрели только из-за его сумасшедшей скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают пространства. И все – Мудрика нет!
С Брайтоном он впервые отыграл полный матч, отдал результативную передачу, но, в основном, он ничего не показывает. Я надеюсь, что он притрется к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле.
Стоит признать, что у Мудрика нет индивидуальных качеств, как у фланговых полузащитников того же Ман Сити. Они сразу получают мяч и идут в обводку, за счет своей техники. У Мудрика нет такой техники и ему не дают пространства, поэтому у него ничего не получается в Челси", – сказал Сабо в комментарии FanDay.
Напомним, Мудрик провел за Челси 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. Матвиенко недавно продлил контракт с Шахтером до 31 декабря 2027 года.
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