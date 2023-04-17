"У Михайла були моменти, коли він виглядав реальною загрозою. Нам потрібно спробувати знайти способи створювати моменти для нього на регулярній основі.

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Мені подобається працювати з ним. Ви повинні розуміти, що він новий гравець і не так давно в АПЛ. Це справжній талант, хоча поки що й сирий. Важливо, як ми зможемо впровадити його в команду", – сказав Лемпард у коментарі Chelsea TV.

Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами. "Сині" після 31-го туру йдуть у турнірній таблиці АПЛ на одинадцятій сходинці, набравши 39 очок.

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