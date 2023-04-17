"Мудрик – справжній талант": Лемпард закликав гравців Челсі більше грати на українця
Головний тренер "синіх" Френк Лемпард поділився думками щодо свого підопічного.
"У Михайла були моменти, коли він виглядав реальною загрозою. Нам потрібно спробувати знайти способи створювати моменти для нього на регулярній основі.
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Мені подобається працювати з ним. Ви повинні розуміти, що він новий гравець і не так давно в АПЛ. Це справжній талант, хоча поки що й сирий. Важливо, як ми зможемо впровадити його в команду", – сказав Лемпард у коментарі Chelsea TV.
Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами. "Сині" після 31-го туру йдуть у турнірній таблиці АПЛ на одинадцятій сходинці, набравши 39 очок.
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