Чемпіон світу-2018 пережив депресію під час локдауну в розпал пандемії COVID-19 у 2020 році.

"У моїй голові не все гаразд. Спочатку ти кажеш, що нічого не сталося, що все пройде. Але коли бачиш, що це продовжується, а потім йдеш на тренування й у тебе немає посмішки на обличчі, то вже повинен реагувати. Як і всі інші, я – людина. Навіть якщо у мене є гарний будинок зі спортзалом, мені все одно потрібен людський контакт.

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Я прокидаюся вранці, а у мене немає апетиту. Намагаюся доглядати за собою, готувати, дивитися серіали. Мені не подобається слово депресія, але це саме воно. Я приховував це від усіх, але сьогодні почуваюся набагато краще. Я став кращою людиною, це змінило мене", – розповів Павар у коментарі Get French Football News.

Відзначимо, що Бенжамен провів 8 матчів у складі Баварії в поточному сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 2 голами.

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