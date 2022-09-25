Чемпион мира-2018 пережил депрессию во время локдауна в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году.

"В моей голове не все в порядке. Сначала ты говоришь, что ничего не произошло, что все пройдет. Но когда видишь, что это продолжается, а потом идешь на тренировку и у тебя нет улыбки на лице, то должен реагировать. Как и все остальные, я – человек. Даже если у меня хороший дом со спортзалом, мне все равно нужен человеческий контакт.

Бавария может продать чемпиона мира в Манчестер Юнайтед или Челси – лондонцы заинтересованы, но мюнхенцы сомневаются

Я просыпаюсь утром, а у меня нет аппетита. Стараюсь ухаживать за собой, готовить, смотреть сериалы. Мне не нравится слово депрессия, но это именно оно. Я скрывал это ото всех, но сегодня чувствую себя уже гораздо лучше. Я стал лучшим человеком, это изменило меня", – рассказал Павар в комментарии Get French Football News.

Отметим, что Бенжамен провел 8 матчей в составе Баварии в текущем сезоне во всех соревнованиях, отличившись 2 голами.

Франция победила Австрию в матче за выживание в элите Лиги наций – лидеры Милана и Барселоны получили травмы