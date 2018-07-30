toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

У Морати народилася двійня

11:59 22 Читать на русском
У Морати народилася двійня
Альваро Мората з дружиною / фото із соцмереж

Нападник Челсі Альваро Мората став батьком, його дружина Аліса Кампелло подарувала форварду двійню.

Новонароджених малюків назвали Алессандро і Леонардо. Мората одружений на Алісі Кампелло. У грудні 2016 року пара побралася, а їх весілля відбулося в червні 2017 року.

Мората – головна ціль Мілана, план Б – Фалькао

"Цей день я ніколи не забуду. Очікування було довгим, дуже довгим. Ці 9 місяців були для нас як 3 роки. У мене немає слів, щоб подякувати тобі, Аліса.

Спасибі за те, що подарувала мені прекрасний і дивовижний світ. Я дякую Богу за кожен день поруч з тобою, ти наріжний камінь моєї життя", – написав Мората в Інстаграмі.

Наскільки в Англії ненавидять Вест Хем Ярмоленка та інші клуби АПЛ – дивовижні цифри

Теги
Челсі Челсі Англія Альваро Мората Альваро Мората
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
6
год
:
24
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук