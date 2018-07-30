У Морати народилася двійня

Нападник Челсі Альваро Мората став батьком, його дружина Аліса Кампелло подарувала форварду двійню.

Новонароджених малюків назвали Алессандро і Леонардо. Мората одружений на Алісі Кампелло. У грудні 2016 року пара побралася, а їх весілля відбулося в червні 2017 року.

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"Цей день я ніколи не забуду. Очікування було довгим, дуже довгим. Ці 9 місяців були для нас як 3 роки. У мене немає слів, щоб подякувати тобі, Аліса.

Спасибі за те, що подарувала мені прекрасний і дивовижний світ. Я дякую Богу за кожен день поруч з тобою, ти наріжний камінь моєї життя", – написав Мората в Інстаграмі.

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