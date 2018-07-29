Наскільки в Англії ненавидять Вест Хем Ярмоленка і клуби АПЛ з російським капіталом – дивовижні цифри

Вест Хем, за який виступає Андрій Ярмоленко, серйозно ненавидять фанати в Англії

Відоме британське ЗМІ визначило, які клуби найбільше люблять і ненавидять фанати англійської Прем'єр-ліги. У топах за кількістю хейтерів опинились лондонські клуби, але не тільки.

The Mirror опитав англійських уболівальників і був здивований результатом. Видання запевняє, що кількість фанатів усіх клубів була однакова, і вони не могли голосувати за своїх улюбленців, тому результати є чесними і відображають реальну картину.

Топ-10 футболістів, яких найбільше ненавидять

Отож, на першому місці серед тих, кого найбільше ненавидять в АПЛ – Челсі, за який колись виступав Андрій Шевченко. Клуб, який належить російському олігарху Роману Абрамовічу, не терплять аж 68,7% з опитаних. Майже відразу за лондонськими "синіми" розташувався Манчестер Юнайтед американського боса Глейзера (68,1%).

Ліверпуль іншого американця Генрі на 3-му місці за кількістю недоброзичливців – 52,8%. Вест Хем, за який грає Ярмоленко (47,6%) та Арсенал, третина акцій якого належить росіянину Алішеру Усманову (46,2%), замикають топ-5.

Клуб екс-динамівця вибивається зі списку, адже є єдиним у топ-7, хто не претендує в останні роки на місця в Лізі чемпіонів. До слова, власником Вест Хема є Девід Салліван. Британський мільярдер сколотив свій перший мільйон на порножурналах і секс-шопах.

Цікаво, що Манчестер Сіті (власник шейх Мансур з ОАЕ), де грає ще один українець Олександр Зінченко, ненавидять менше 40% осіб.

Клуби, яких найбільше ненавидять британські фанати АПЛ:

Челсі (68,7%) Манчестер Юнайтед (68,1%) Ліверпуль (52,8%) Вест Хем (47,65%) Арсенал (46,2%) Тоттенхем (43,5%) Манчестер Сіті (38,7%) Кардіфф (36,5%) Крістал Пелас (29,7%) Евертон (27,0%) Уотфорд (24,0%) Ньюкасл (23,5%) Вулверхемптон (20,1%) Лестер (18,9%) Саутгемптон (16,3%) Брайтон (16,2%) Фулхем (15,0%) Бернлі (13,3%) Борнмут (10,2%) Хаддерсфілд (9.7%)

Клуби, яких найбільше люблять

Серед найбільш шанованих клубів першість несподівано тримає Бернлі. Аж 35,8% фанатів зізнались у своїй любові до цього учасника Ліги Європи 2018/19.

Можливо, це тому, що цей скромний клуб під керівництвом британського власника Майкла Гарліка та англійського тренера Шона Дайча досягнув неймовірного в попередньому сезоні – 7-е місце в чемпіонаті Англії.

У топ-6 клубів АПЛ, яких люблять найбільше, опинились такі клуби: Борнмут росіянина Максима Дьоміна (32,9%), Хаддерсфілд британця Діна Хойла (30,2%), уже згаданий Манчестер Сіті (28,3%), Ньюкасл англійця Майка Ешлі (27,1%) і Фулхем американця Шахіда Хана (також 27,1%).