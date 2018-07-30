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У Мораты родилась двойня

11:59 42 Читати українською
У Мораты родилась двойня
Альваро Мората с женой / фото из соцсетей

Нападающий Челси Альваро Мората стал отцом, его жена Алиса Кампелло подарила форварду двойню.

Новорожденных малышей назвали Алессандро и Леонардо. Мората женат на Алисе Кампелло. В декабре 2016 года пара обручилась, а их свадьба состоялась в июне 2017 года.

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"Этот день я никогда не забуду. Ожидание было долгим, очень долгим. Эти 9 месяцев были для нас как 3 года. У меня нет слов, чтобы поблагодарить тебя, Алиса.

Спасибо за то, что подарила мне прекрасный и удивительный мир. Я благодарю Бога за каждый день рядом с тобой, ты краеугольный камень моей жизни", – написал Мората в Инстаграме.

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Теги
Англия Челси Челси Альваро Мората Альваро Мората
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