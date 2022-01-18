"Переїзд до Чехії – це свідомий крок. Звичайно, не обійшлося без труднощів, адже це інша країна та інший менталітет. Але без цього не стати сильнішим. У мене завжди була мета – грати у Європі. Коли я переходив із Шахтаря до Олімпіку, то тоді всі вважали, що це крок назад. Аналогічна ситуація була, коли я з першої команди Олімпіка переходив до чеського Динамо U-19.

Славія оголосила про перехід вже другого українця

У Славії набагато вищий рівень, інтенсивність, швидкість гри, ніж було раніше у Чеську Будейовіце. Є куди рости, це бачу. У плані адаптації колектив та тренерський штаб прийняли мене супер. Часто розмовляємо разом, спілкуємося. Хлопці запитують, чи можуть мені допомогти.

На жаль, швидше за все, тут, на зборах, не буде товариських матчів через COVID-19 у команд-суперників. Я дуже хотів би відіграти як мінімум одну гру під шостим номером на честь Томаша Сівока. Він легенда Спарти та всього чеського футболу, а зараз спортивний директор Чеське Будейовіце.

Він їздив на стадіон Славії з приводу мого переходу та вирішував усі організаційні питання цієї угоди. Українські фанати розуміють, наскільки принципове протистояння Славії та Спарти. Сівок дуже ризикував. Якби фанати Славії побачили його у себе на стадіоні, то це могло бути небезпечно для нього. Рятувало лише те, що всі мають носити медичні маски.

До нього велика повага за те, що допоміг мені і їздив на переговори заради мене. Тому дуже хочу зіграти на його честь під шостим номером", – розповів Таловєров у інтерв'ю Tribuna.

Додамо, що Максим перебрався до Славії за 500 тисяч євро, підписавши контракт до 2026 року.

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