"Переезд в Чехию – это сознательный шаг. Конечно, не обошлось без труда, ведь это другая страна и другой менталитет. Но без этого не стать сильнее. У меня всегда была цель – играть в Европе. Когда я переходил из Шахтера в Олимпик, то тогда все считали, что это шаг назад. Аналогичная ситуация была, когда я из первой команды Олимпика переходил в чешское Динамо U-19.

Славия объявила о переходе уже второго украинца

В Славии гораздо выше уровень, интенсивность, скорость игры, чем было раньше в Ческе Будеёвице. Есть куда расти, вижу. В плане адаптации коллектив и тренерский штаб приняли меня супер. Часто разговариваем вместе, общаемся. Ребята спрашивают, могут ли мне помочь.

К сожалению, скорее всего, здесь, на сборах, не будет товарищеских матчей из-за COVID-19 у команд-соперников. Я бы очень хотел отыграть как минимум одну игру под шестым номером в честь Томаша Сивока. Он легенда Спарты и всего чешского футбола, а сейчас спортивный директор Ческе Будеёвице.

Он ездил на стадион Славии насчет моего перехода и решал все организационные вопросы этого соглашения. Украинские фанаты понимают, насколько принципиально противостояние Славии и Спарты. Сивок очень рисковал. Если бы фанаты Славии увидели его у себя на стадионе, это могло быть опасно для него. Спасало только то, что все должны носить медицинские маски.

К нему большое уважение за то, что помог мне и ездил на переговоры ради меня. Поэтому очень хочу сыграть в его честь под шестым номером", – рассказал Таловеров в интервью Tribuna.

Добавим, что Максим перебрался в Славию за 500 тысяч евро, подписав договор до 2026 года. За команду уже выступает другой украинец – Тарас Качараба.

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