21-річний оборонець перебрався із клубу Динамо Чеське Будейовіце у Славію, інформує прес-служба "червоно-білих". Контракт Максима розрахований до 2026 року, він обійшовся пражанам у понад 500 тисяч.

Славія оголосила про повноцінний трансфер Качараби – гравець збірної України обійшовся у 20 млн

Таловєров є вихованцем академії Шахтаря, пограв за молодіжні команди київського Арсенала та Олімпіка. Підкорювати Чехію поїхав у 2019-му і навіть виступав за молодіжку Спарти на правах оренди. У поточному сезоні зіграв 16 матчів за Динамо Чеське Будейовіце.

До слова, Славія лідирує у чемпіонаті Чехії після 19 турів, випереджаючи найближчого переслідувача (Вікторію Пльзень) на один заліковий бал.