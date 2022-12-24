"Що треба зробити з Росією? Їх треба довічно ізолювати. Навіть якщо їх дискваліфікувати на 15 років, то згодом виросте нове покоління, яке візьме до рук автомат і знову піде війною проти України та інших європейських країн. Якщо Росію не зупинити сьогодні, то через якийсь час вони знову підуть воювати. Саме тому Зеленський не йде на переговори. Я з ним цілком погоджуюся.

"Інфантіно та Чеферін живуть за гроші Росії та інших країн", – Сабо

Україна має зробити все, щоб знищити Росію. Просто вигнати окупантів із нашої країни буде недостатньо. Потрібно забрати у них ядерну зброю та зруйнувати економіку, щоб вони навіть за 100 років не змогли відновитися. По іншому бути не може!

Я вже казав, що в мене є мрія – посадити Путіна в клітку і возити по всьому світу. Це не людина, а якась істота – кадебіст. Для них люди – це ніщо. Він посилає сотні тисяч мобілізованих на забій", – зазначив Сабо в коментарі Fanday.

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