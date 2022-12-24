"Что нужно сделать с Россией? Их нужно пожизненно изолировать. Даже если их дисквалифицировать на 15 лет, со временем вырастет новое поколение, которое возьмет в руки автомат и снова пойдет войной против Украины и других европейских стран. Если Россию не остановить сегодня, то через некоторое время они снова пойдут воевать. Поэтому Зеленский не идет на переговоры. Я с ним полностью соглашаюсь.

"Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран", – Сабо

Украина должна сделать все, чтобы уничтожить Россию. Просто выгнать оккупантов из нашей страны будет недостаточно. Нужно забрать у них ядерное оружие и разрушить экономику, чтобы они даже за 100 лет не смогли восстановиться. Иначе быть не может!

Я уже говорил, что у меня есть мечта – посадить Путина в клетку и возить по всему миру. Это не человек, а какое-то существо – кагэбист. Для них люди – это ничто. Он посылает сотни тысяч мобилизованных на убой", – отметил Сабо в комментарии Fanday.

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