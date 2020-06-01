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"У мене мурахи по шкірі побігли", – Миколенко залишився враженим сюрпризом від фанів Динамо

22:00 484 Читать на русском
"У мене мурахи по шкірі побігли", – Миколенко залишився враженим сюрпризом від фанів Динамо
Віталій Миколенко та Георгій Цітаішвілі / Фото 1927

Вболівальники київського клубу не залишили гравців Динамо без підтримки перед матчем проти Шахтаря (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Шкода, що матч з Шахтарем відбувався без глядачів, але уболівальники влаштували нам прекрасне фаєр-шоу перед заїздом на стадіон. Чесно кажучи, у мене мурашки по шкірі побігли – було дуже приємно", – розповів Миколенко для офіційного сайту киян.

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Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу УАФ спільно з МОЗ зобов'язала клуби проводити матчі із закритими трибунами.

Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок. У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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