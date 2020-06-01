"У меня мурашки по коже побежали", – Миколенко остался шокированным сюрпризом от фанов Динамо

Болельщики киевского клуба не оставили игроков Динамо без поддержки перед матчем против Шахтера (1:3).

Жаль, что матч с Шахтером проходил без зрителей, но болельщики устроили нам прекрасное фаер-шоу перед заездом на стадион. Честно говоря, у меня мурашки по коже побежали – было очень приятно", – рассказал Миколенко для официального сайта киевлян.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса УАФ совместно с Минздравом обязала клубы проводить матчи с закрытыми трибунами.

После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков. В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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