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"У меня мурашки по коже побежали", – Миколенко остался шокированным сюрпризом от фанов Динамо

22:02 117 Читати українською
"У меня мурашки по коже побежали", – Миколенко остался шокированным сюрпризом от фанов Динамо
Виталий Миколенко и Георгий Цитаишвили / Фото 1927

Болельщики киевского клуба не оставили игроков Динамо без поддержки перед матчем против Шахтера (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Жаль, что матч с Шахтером проходил без зрителей, но болельщики устроили нам прекрасное фаер-шоу перед заездом на стадион. Честно говоря, у меня мурашки по коже побежали – было очень приятно", – рассказал Миколенко для официального сайта киевлян.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса УАФ совместно с Минздравом обязала клубы проводить матчи с закрытыми трибунами.

После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков. В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко футбольные фанаты
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