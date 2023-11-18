"Мій гол? Спрацювала зв'язка: там не лише "динамівська", Батагов із Зорі підключився. Вийшов гарний гол. Перед грою саме в Назара запитував, коли він віддасть на мене гольову. Сам забиває, а гольові не віддає – ось віддав. Сподіваюся, так і надалі буде.

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Танці під час святкування? Ми з Бражком так давно вже планували, в нас є декілька заготовок. Трішки бразильців виконали.

Розумів, що в мене мало шансів зіграти з Італією за національну збірну, тому я в молодіжній. Допомагаю та стараюся забити якомога більше голів. Віддавав й паси, але хлопці не могли забити. Нічого, у наступній грі заб'ють.

Чи задоволений своєю грою проти Люксембургу? Не дуже, міг краще зіграти. Але гол забив. Головне – забивати. А решта відійде на другий план", – сказав Ванат у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Владислав допоміг збірній України розгромити Люксембург (4:0), забивши перший гол у матчі.

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