"Рахунком ми задоволені. А щодо нашої гри – є певні моменти. У другому таймі ми були більш агресивними. Нам трохи пощастило, що суперник був без одного гравця.

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У другій половині гри ми зробили крок вперед та зіграли набагато краще, ніж e першій. Ми мали моменти і в першому, і в другому таймах, але шанси у першому мені не так сподобалися, як у другому. Я просив футболістів більше грати в атаку, це спрацювало у другому таймі.

Нам потрібно було знайти місце, куди віддавати передачу. Знали, що вони гратимуть високою лінією захисту, розуміли, що потрібно буде закидувати за спини. Знали, що проти Люксембургу так можна робити. Я сказав про це гравцям.

Навіщо В'юнник та Волошин помінялися позиціями на початку другого тайму? Самі гравці запропонували мені це. Деколи я їм не дозволяю так мінятися, але цього разу я погодився з ними. Вони пограли так деякий час, а потім повернулися на свої позиції.

Я не повністю задоволений тим, як гравці розуміють мене та виконують мої тактичні настанови. Є дуже багато моментів, над якими треба працювати. З іншого боку, мої гравці дуже відкриті до того, щоб пробувати щось нове.

Поки не знаємо, чи Брагару зіграє в наступному матчі. Будемо знати через 2 дні. Ми дуже піклуємося про наших гравців, ми не хочемо їх змушувати грати. Ми дбаємо про їхнє здоров'я. Якщо ми залучимо його, він може посилити свою травму та пропустити багато. Краще дати йому відпочити. Нових травм немає", – сказав Мельгоса у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після 4-х матчів збірна України U-21 у відборі на Євро-2025 набрала максимум і з 13-ма очками очолює групу F.

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