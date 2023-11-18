"Мой гол? Сработала связка: там не только "динамовская", Батагов из Зари подключился. Получился хороший гол. Перед игрой именно у Назара спрашивал, когда он отдаст на меня голевую. Сам забивает, а голевые не отдает – вот отдал. Надеюсь, так и в дальнейшем будет.

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Танцы во время празднования? Мы с Бражко так давно уже планировали, у нас есть несколько заготовок. Немного бразильцев выполнили.

Понимал, что у меня мало шансов сыграть с Италией за национальную сборную, поэтому я в молодежной. Помогаю и стараюсь забить как можно больше голов. Отдавал и пасы, но ребята не могли забить. Ничего, в следующей игре забьют.

Доволен ли я своей игрой против Люксембурга? Не очень, мог лучше сыграть. Но гол забил. Главное – забивать. А остальное отойдет на второй план", – сказал Ванат в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, Владислав помог сборной Украины разгромить Люксембург (4:0), забив первый гол в матче.

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