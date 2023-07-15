Власник "лисів" Валерій Пересоляк розповів, що був у кроці від того, щоб завершити з професіональним футболом.

"Коли почалася війна, склалися певні проблеми та труднощі. Утримувати футбольний клуб – взагалі нелегке заняття, а тут стало ще складніше, тому що бізнес трішки руйнувався, десь почало щось блокуватися.

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У мене були думки відмовитися від утримання команди – розпустити і займатися дитячим футболом, щоб основної команди не було. Але мій наймолодший син, якому тоді було 5 років, дуже полюбляє футбол. Він з цими м'ячами спить, вдома є невеличкий футбольний стадіон – там лежить 17 м'ячів. Син почув, що в мене є думка розпустити нашу основну професійну команду, прийшов до мене і каже: "Тату, я дуже хотів би, щоб збереглась наша команда".

Я починаю перераховувати йому умови, кажу, що якщо ми будемо утримувати футбольний клуб, то за рік можемо втратити те, те і те. Він подивився на мене і каже: "Ні, футбол". Тобто я хотів його заохотити чимось, важливими серйозними речами, але він сказав, що нехай футбол залишається.

Звичайно, ми обмежили бюджет футбольного клубу, і потрошку-потрошку протягнули цей рік. Зі складнощами, але результат найкращий", – розповів Пересоляк в інтерв'ю YouTube-каналу Football Manager.

До слова, минулий сезон став найуспішнішим в історії Миная – команда під керівництвом Володимира Шарана посіла у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку.

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