Владелец "лисов" Валерий Пересоляк рассказал, что был в шаге от того, чтобы завершить с профессиональным футболом.

"Когда началась война, сложились определенные проблемы и трудности. Содержать футбольный клуб – вообще нелегкое занятие, а здесь стало еще сложнее, потому что бизнес немного разрушался, где-то начало что-то блокироваться.

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У меня были мысли отказаться от содержания команды – распустить и заниматься детским футболом, чтобы основной команды не было. Но мой самый младший сын, которому тогда было 5 лет, очень любит футбол. Он с этими мячами спит, дома есть небольшой футбольный стадион – там лежит 17 мячей. Сын услышал, что у меня есть мысль распустить нашу основную профессиональную команду, пришел ко мне и говорит: "Папа, я очень хотел бы, чтобы сохранилась наша команда".

Я начинаю перечислять ему условия, говорю, что если мы будем содержать футбольный клуб, то за год можем потерять то, то и то. Он посмотрел на меня и говорит: "Нет, футбол". То есть я хотел его поощрить чем-то, важными серьезными вещами, но он сказал, что пусть футбол остается.

Конечно, мы ограничили бюджет футбольного клуба, и понемногу-понемногу протянули этот год. Со сложностями, но результат наилучший", – рассказал Пересоляк в интервью YouTube-каналу Football Manager.

К слову, прошлый сезон стал самым успешным в истории Миная – команда под руководством Владимира Шарана заняла в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку.

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