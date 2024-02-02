Жахливий випадок трапився під час товариської гри в Мексиці. Екс-гравця збірної Болівії Серхіо Хаурегі застрелив невідомий чоловік.

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Як повідомляє Meczyki, 38-річний захисник вирішив попити води. Раптом до болівійця підійшов чоловік у масці. Невідомий шість разів вистрілив у Хаурегі. Через мить зловмисник підбіг до мотоцикла та поїхав з місця події.

За фактом вбивства 38-річного захисника поліція та прокуратура розпочали розслідування. Наразі мотиви та особа вбивці не встановлені.

За збірну Болівії Серхіо Хаурегі провів 13 матчів.

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