Ужасный случай случился во время товарищеской игры в Мексике. Экс-игрока сборной Боливии Серхио Хауреги застрелил неизвестный мужчина.

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Как сообщает Meczyki, 38-летний защитник решил попить воды. Вдруг к боливийцу подошел мужчина в маске. Неизвестный шесть раз выстрелил в Хауреги. Через мгновение злоумышленник подбежал к мотоциклу и уехал с места происшествия.

По факту убийства 38-летнего защитника полиция и прокуратура начали расследование. Сейчас мотивы и личность убийцы не установлены.

За сборную Боливии Серхио Хауреги провел 13 матчей.

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