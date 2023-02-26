Ередивізія, 23 тур

Фортуна – Фейєнорд – 2:4

Голи: Дуарте, 48, Сіовас, 84 – Наварро, 10 (аг), Віффер, 16, Хіменес, 43, Пайшао, 63.

Фейєнорд заволодів ініціативою з перших хвилин зустрічі. Команда Арне Слота намагалася забити швидкий гол і цей їй вдалося. Подача кутового призвела до метушні в штрафному майданчику Фортуни. Іспанський захисник не впорався і переправив м'яч у свої ворота. Через декілька хвилин підопічні Вергоссена мали шанс зрівняти рахунок, але Їлмаз не влучив в пусті ворота. На 16 хвилині Віффер із-за меж штрафного майданчика точно пробив і подвоїв перевагу Фейєнорда. Під кінець першого тайму третій м'яч забив Хіменес, користавшись помилкою в обороні.

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На початку другого тайму Фортуні вдалося відіграти один гол. Його автором став Дуарте. На 63 хвилині матчу Фейєнорд збільшив свою перевагу, забивши четвертий гол. Крапку у зустрічі поставив Сіовас, який вдало вистрибнув на подачу кутового.

Фейєнорд посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 49 балів. Фортуна перебуває на 11 сходинці з 26 пунктами. Нагадаємо, що підопічні Слота зіграють в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Перший поєдинок заплановано на 9 березня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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