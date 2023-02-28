Кілька тижнів тому Лідс зробив низку спроб переманити Слота в розпал сезону, але Фейєнорд відмовив англійському клубу. Тепер боси Лідса хочуть повторити спробу влітку, незважаючи на те, що контракт 44-річного фахівця з роттердамським клубом розрахований до літа 2025 року. Про це інформує портал fr12.nl, посилаючись на журналіста Діка Вормекара.

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Якщо Лідсу вдасться втілити задумане, то Фейєнорду доведеться шукати заміну. І клуб вирішив приступити до пошуків потенційного наступника Слота заздалегідь. Повідомляється, що боси роттердамців звернули свій погляд на чинного наставника Блекберн Роверс Йон-Даль Томассона, чий контракт з англійським клубом розрахований до середини 2025 року.

Томассон є легендою Фейєнорда. Він зіграв за команду 207 матчів, забив 92 м'ячі та оформив 24 асисти.

Наразі Фейєнорд лідирує в чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи після 23 турів Аякс на 3 очки.