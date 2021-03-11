Після домашньої поразки Динамо від Вільяреала надії українських вболівальників на порятунок вечора перемістилися у Рим, де Рома приймала Шахтар. Обидва тренери не здивували стартовими складами – у "вовків" на банці залишились тільки Джеко та Смоллінг, які нещодавно відновились від пошкоджень, а у основі "гірників" замість травмованого Степаненка прогнозовано вийшов Майкон. Базові схеми коучі також не змінювали.

Рома – Шахтар – 3:0 – відео голів

Господарі захопили ініціативу одразу зі стартовим свистком, почавши перевіряти на міцність високу лінію оборони Шахтаря. До 4-ї хвилини "вовки" встигли двічі залізти в офсайд, а на 6-й вони вже провели перший момент – це Вільяр після розіграшу кутового пробив у ближній кут, який необачно відкрив Трубін. На щастя, Анатолій встиг винести м'яч з лінії воріт.

Щоправда, за хвилину до цього забити міг і Шахтар – Тайсон обігрався з Мораєсом на лінії штрафного й пробив низом, але Пау Лопес спіймав сферу. Цей момент став передостаннім для "гірників" у першому таймі. Рома ж не підіймала темп і не тиснула на гостей, однак і не випускала їх за центральне коло. При цьому команда продовжувала спроби спіймати донеччан на грі через високу лінію оборони – на 11-й хвилині це вилилось у вихід Пеллегріні віч-на-віч та удар повз ворота. Там теж був офсайд.

На жаль, довго ловити "вовків" у офсайдні пастки не вдалося. На 23-й хвилині римляни прискорились і прошили оборону Шахтаря: Педро розігнав контратаку й віддав розрізну передачу на хід Пеллегріні, а той уникнув офсайду й вискочив сам на сам з Трубіним – далі Лоренцо спокійно покотив у ближній кут. 1:0!

Шахтар, однак, не знітився, а пішов уперед, ледь не відігравшись вже на 27-й хвилині. Атака була розіграна, як по нотах: Додо увірвався на правий край штрафного та покотив на лінію воротарського, а Мораєс замкнув у дотик – втім, Пау Лопес встиг скоротити дистанцію й накрити удар. Цей момент став останнім для донеччан у першому таймі, от Рома могла забивати ще мінімум два голи.

Перший шанс подарував Трубін, який на 33-й хвилині вийшов за межі штрафного й вибив м'яч прямо на Мхітаряна! Той з центру поля вистрілив у порожні ворота, але м'яч впав на зовнішній бік сітки – при цьому Генріх отримав травму й попросив заміну. На поле вийшов Майораль, але ще до того з кутового мав забивати Крістанте – Бріан замкнув подачу з кутового ударом головою в дальній кут. Поруч зі стійкою! Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги Роми.

Шахтарю необхідно було відігруватись, тож підопічні Луїша Каштру розпочали другий тайм неймовірно агресивно. Вже за дві хвилини після відновлення гри Тете увірвався на лінію карного майданчика та вистрілив у дальній кут, а на 50-й він же пробив з правого краю – перший удар кінчиками пальців парирував Пау Лопес, а другий рикошетом від Кумбулли пролетів над поперечкою. Після цього донеччани провели кілька перспективних атак, заробляли штрафні й швидко повертали м'яч після втрат на чужій третині, однак до 60-ї хвилини "вовкам" вдалося відвести гру від власних воріт.

В середині другого тайму тривала рівна гра у середньому темпі на зустрічних курсах. Цьому неабияк сприяв вихід Ель-Шаараві на 62-й хвилині. Вже за кільканадцять секунд після появи на полі той міг замкнути простріл з правого флангу на лінію воротарського, однак єгиптянин не встиг на лічену мить. Ще через три хвилини Майораль міг пробити головою після подачі на дальню стійку, однак теж не наздогнав м'яч – втім, він встиг скинути його під удар Пеллегріні. Вище воріт!

Шахтар же мав зрівнювати рахунок на 66-й, коли Ісмаїлі прострілив з лівого флангу на Тете. Бразилець не зміг зачепитись за сферу, але відскок спіймав Мораєс – Жуніор вистрілив метрів з шести, але Пау Лопес парирував! На 72-й же гості змарнували шикарну контратаку 3-в-2, в якій Додо спочатку віддав передачу не в темп, а потім загальмував і прострілив у захисника.

Таке марнотратство команди з топ-ліг не пробачають. Вже на 73-й хвилині Рома покарала Шахтар другим голом: Ель-Шаараві отримав передачу від Майораля на хід лівим флангом, змістився у штрафний без спротиву захисників і перекинув Трубіна – 2:0!

Ще за дві хвилини Стефан міг оформити дубль пострілом під поперечку з лівого краю, однак Трубін парирував. На жаль, це був не порятунок, а відстрочка катастрофи: після подачі з кутового Манчіні отримав скидку й пробив головою з мінімальної відстані – 3:0. Розгром.

Після цього гра, по суті, була закрита. Пауло Фонсека провів потрійну заміну, замість Спінаццоли, Пеллегріні та Діавара кинувши у бій двох Пересів та Ібаньєса, а Луїш Каштру у відповідь випустив Судакова з Соломоном. На 85-й хвилині він ще й випустив Коноплянку з Антоніо, але ці рішення вже не мали жодного сенсу. Рома не відпустила Шахтар. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "вовків" з рахунком 3:0.

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