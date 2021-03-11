Матч, як і онлайн-трансляція Рома – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00 за Києвом. Це 7-й поєдинок в історії протистоянь української та італійської команд. Статистика попередніх матчів на боці Шахтаря – 4 перемоги проти двох у "джалороссі". Але остання єврокубкова дуель була за римлянами – 1:2 та 1:0 в 1/8 ЛЧ 2017/18. Тоді Рома під керівництвом Еусебіо Ді Франческо здолала "гірників" завдяки правилу виїзного гола.

На 23-й хвилині Рома забила. Лоренцо Пеллегріні після пасу Педро вискочив віч-на-віч із Трубіним та переграв кіпера ударом у ближній.

Рома – Шахтар: відео гола Пеллегріні

На 73-й хвилині становище Шахтаря стало ще гіршим. Стефан Ель-Шаараві, який вийшов на заміну, розібрався з двома захисниками і прокинув м'яч повз Трубіна. 2:0.

Рома – Шахтар: відео гола Ель-Шаараві

І тут же у ворота Шахтаря влетів і третій м'яч. Джанлука Манчіні замкнув подачу з кутового.

Рома – Шахтар: відео гола Манчіні