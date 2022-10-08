"Ми виграли дві останні гри, чого й хотіли. Проти Саутгемптона, можливо, ми й не грали добре, але перемогли на виїзді, і це чудове відчуття. Перед грою з Вест Хемом у нас було чотири нічиї у чемпіонаті, і ми дуже хотіли цієї перемоги. Це було вкрай важливо для нашої впевненості. Здобувши її, ми продовжили успіх у Саутгемптоні. Наразі ми зосереджені на наступній грі.

Миколенко увійшов до символічної збірної 9-го туру АПЛ

Мій тренер – Ешлі Коул – один із найкращих лівих захисників в історії Прем’єр-ліги. Ми багато говоримо про мою гру, про мою форму тіла, мої рухи... Я дивлюся відео Ешлі, коли він грав за Челсі, і вивчаю їх. Він був агресивним, і я хочу бути таким, як він, я хочу більше грати в атаці. В останніх іграх я погано грав у нападі, а він був одним із найкращих у цьому сенсі.

Я хочу грати краще, бо знаю, що іноді помилявся у матчах. Це нормально для всіх гравців. Але я точно хочу зіграти краще у наступній грі. У нас хороший суперник в особі Манчестер Юнайтед, і я впевнений, що зможу стати кращим. Це буде складний матч, але ми на Гудісоні знаємо, що наші вболівальники створять для нас дуже хорошу атмосферу. Ми всі разом йтимемо до перемоги. Нам не потрібно нічого переосмислювати – ми перебуваємо на початку довгого сезону, і нам просто потрібно набрати три очки", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 8 матчів, результативними діями не відзначався. У всіх випадках захисник виходив у стартовому складі "ірисок".

Поєдинок між Евертоном та Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 9 жовтня. Початок зустрічі о 21:00.

Евертон здолав Саутгемптон на виїзді – Миколенко допоміг оформити другу поспіль перемогу в гарячому матчі АПЛ