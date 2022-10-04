Захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну 9-го туру англійської Прем’єр-ліги за версією статистичного порталу WhoScored.

Евертон здолав Саутгемптон на виїзді – Миколенко допоміг оформити другу поспіль перемогу в гарячому матчі АПЛ

Наш співвітчизник допоміг "ірискам" здобути непросту виїзну перемогу над Саутгемптоном (2:1), провівши на полі весь матч. 23-річний українець отримав за свою гру оцінку 7,6. Він став єдиним представником своєї команди у топ-11. Найбільше гравців у символічну збірну делегував Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 8 матчів, результативними діями не відзначався.

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