"Ми показали значний прогрес, зокрема і в ментальному плані. Ми змусили удачу перейти на наш бік, а Ян Зоммер чудово виконав свою роботу, відбивши два пенальті.

Швейцарія – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

З урахуванням всіх обставин, я задоволений одним очком. Команда показала готовність страждати, на що я сподівався. Попереду вівторок, і у матчі проти України ми маємо всі шанси зберегти місце в еліті", – цитує Петковіча сайт Швейцарської футбольної асоціації.

Нагадаємо, поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада. "Наті" влаштує лише перемога з рахунком 1:0, 2:1 або більшою різницею.

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