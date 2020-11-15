Швейцарія поділила з Іспанією у матчі 5-го туру дивізіону А Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Швейцарія – Іспанія на Футбол 24.

Господарі у середині першого тайму провели стрімку атаку, яку завершив Фройлер. Іспанія кинула всі сили в атаку, але відігратися довго не вдавалося. Особливо "відзначився" Серхіо Рамос.

Швейцарія втримала нічию з Іспанією – Рамос двічі не забив пенальті, альпійці втратили двох лідерів на битву з Україною

Капітан "Фурії Рохи" примудрився не реалізувати два пенальті – Зоммер впевнено ловив м'ячі. Нічию врятував Жерар Морено. Джокер іспанців залишився без нагляду і легко розстріляв ворота Швейцарії – 1:1.