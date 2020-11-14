Поки Україна боролася з Німеччиною, збірні Швейцарії та Іспанії у Базелі вирішували свої турнірні завдання. Для господарів поразка була неприпустимою, адже вони відставали від третьої позиції на чотири очки, а попереду був лише один матч – підопічні Владіміра Петковіча ризикували достроково вилетіти у дивізіон B, залишивши українців в еліті Ліги націй. Іспанці ж боряться за лідерство у групі А4, випереджаючи нас і Німеччину на один заліковий бал.

Швейцарія за годину до гри повідомила про два випадки COVID-19 у своїй збірній, але прізвищ федерація не назвала. У стартовому складі альпійців несподіванок не було, а от Луїс Енріке виставив досить потужну основу – зокрема, на поле вийшли Рамос, Фабіан Руїс і Бускетс. Лише на воротах іспанці вирішили провести експеримент, довірившись Унаї Сімону.

Перші десять хвилин зустрічі команди взяли на розвідку, обмінявшись заблокованими ударами та продемонструвавши високий темп. Господарі почали активніше, але гості швидко перехопили ініціативу, створивши перший момент на 10-й хвилині – це Ольмо п'яткою перевів м'яч на правий край штрафного, а Ферран Торрес пробив звідти вище воріт! Іспанці почали возити суперника на його половині, що вилилось у жовту картку для Ельведі на 15-й хвилині (Ніко тепер не зіграє з Україною) та дальній удар Руїса на трибуни за три хвилини по цьому. Втім, конкретики у діях "Фурії Рохи" відверто не вистачало.

Зрозумівши, що підопічні Луїса Енріке не збираються форсувати події, швейцарці почали грати агресивніше. В середині першого тайму вони провели серію непоганих моментів: на 19-й хвилині Шакірі пробивав з лівого кута воротарського у Сімона (епізод привіз невдалий пас Руїса назад), на 20-й Джердан стріляв з дистанції (над поперечкою), а на 21-й Сеферовіч головою замкнув навіс Цубера – неточно. Іспанці відповіли невдалим навісом Оярсабаля на 23-й, після якого Зоммер ледь не випустив м'яч у власні ворота, але загалом альпійці виглядали краще.

Зрештою, на 26-й хвилині вони відкрили рахунок: Фернандес запустив передачу правим флангом на хід Емболо, Рамос відкрив йому простір для ривка й дав виконати простріл на Фройлера, а Ремо у дотик з меж штрафного красиво спрямував м'яч у дальню дев'ятку – 1:0! На 29-й швейцарці могли подвоїти перевагу ударом Родрігеса зі стандарту, але Сімон витягнув м'яч з-під поперечини. Це був останній момент господарів до перерви, а от іспанці двічі отримали шанс відновити статус-кво: на 35-й хвилині Руїс класно пробив з лінії напівкола в лівий нижній кут (Зоммер парирував), а у компенсований час Торрес замкнув скидку Оярсабаля на дальню стійку ударом з метру – вище воріт!

Відпочивати команди пішли за мінімальної і справедливої переваги збірної Швейцарії. Другий тайм іспанці прогнозовано почали з агресії, заробивши два кутових та організувавши серію атак, але досить швидко тиск гостей зійшов нанівець. Швейцарці перехопили ініціативу й ледь не забили другий гол завдяки ляпу Сімона на 55-й хвилині: Унаї вийшов на перехоплення діагоналі на хід Сеферовічу й махнув повз м'яч, дозволивши Харісу пробити у порожні ворота – Рамос врятував "Фурію", вибивши м'яч зі стрічки!

Роздратований Луїс Енріке у відповідь кинув у бій Морату, а іспанці по-дорослому притиснули Швейцарію. Вже за дві хвилини після порятунку власних воріт Рамос заробив пенальті, замкнувши подачу з кутового ударом в руку Родрігесу – сам же Серхіо взявся виконувати "11-метровий", однак його постріл несподівано парирував Зоммер! Рамос не здавався, в наступні дві хвилини двічі пробивши після кутових (і пробивши класно), але голкіпер ловив м'яч намертво. На 62-й та 64-й хвилинах з країв карного майданчика стріляли Оярсабаль та Торрес – їхні постріли накрили захисники. Оборона Швейцарії трималася з останніх сил, але одного разу Шакірі ледь не вивів Емболо віч-на-віч з Сімоном. В останню мить гостей врятував підкат Пау Торреса.

Поступово господарі вирівняли хід зустрічі, але повернути ініціативу не вдавалось. Іспанці ж освіжили гру на 72-й хвилині, кинувши у бій Траоре, Коке та Каналеса, а потім додали до атаки ще й Жерара Морено. Деякий час моментів не виникало, але домінування гостей далося взнаки на 79-й хвилині, коли пройшов проникний пас у штрафний на Морату. Альваро отримав по ногах від Ельведі, Ніко отримав вилучення, а Рамос вдруге відправився пробивати пенальті. Серхіо з "позначки" спрямував м'яч у той же кут, але ударом це назвати важко – це був справжнісінький пас в руки Зоммеру! Капітан Реала та збірної Іспанії не забив одразу два пенальті за матч. Коли таке було?

В ендшпілі зустрічі Швейцарія вже і не думала про контратаки. Іспанія ж тиснула, відчайдушно намагаючись відігратись. На 85-й хвилині зрівняти рахунок міг Морено, який летів на замикання прострілу Морати з правого краю штрафного, однак Жерар з лінії воротарського не дотягнувся до м'яча. Господарі натяку не зрозуміли, а Морено на 89-й хвилині отримав ще один хороший шанс відзначитись. Цього разу він не схибив: Регілон прорвався лівим флангом та прострілив у штрафний, а Жерар у дотик розстріляв ліву дев'ятку – 1:1. Можливо, в нього був невеличкий офсайд, однак VAR у Лізі націй не працює.

Після цього "Фурія Роха" влаштувала справжню навалу з кутовими та Сімоном у карному майданчику. Двічі по воротах Швейцарії проходили небезпечні удари. Також біля них виникло кілька панічних ситуацій, однак альпійці тримались. Зрештою, вирвати перемогу збірній Іспанії не вдалося – фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Іспанія набрала вісім очок і опустилася на друге місце в групі А4. Україна йде третьою з шістьма заліковими балами, а Швейцарія відстає всього на три пункти. Таким чином, наступний матч для збірних Владіміра Петковіча та Андрія Шевченка стане битвою за прописку в еліті Ліги націй.