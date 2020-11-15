"Мы показали значительный прогресс, в том числе и в ментальном плане. Мы заставили удачу перейти на нашу сторону, а Ян Зоммер прекрасно выполнил свою работу, отбив два пенальти.

Швейцария – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

С учетом всех обстоятельств, я доволен одним очком. Команда показала готовность страдать, на что я надеялся. Впереди вторник, и в матче против Украины мы имеем все шансы сохранить место в элите", – цитирует Петковича сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Напомним, поединок Швейцария – Украина состоится 17 ноября. "Нати" устроит только победа со счетом 1:0, 2:1 или большей разницей.

Швейцария расписала ничью с Испанией: исторический перформанс Рамоса, мастер-класс от Зоммера и тревога для Украины