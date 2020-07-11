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У матчі чемпіонату Італії сталася бійка – одного з гравців госпіталізували

14:10 - Читать на русском
У матчі чемпіонату Італії сталася бійка – одного з гравців госпіталізували
Юве Стабія – Віртус Ентелла / соцмережі

Матч 33-го туру Серії B Юве Стабія – Віртус Ентелла (1:1) відзначився гучним скандалом, який завершився бійкою.

На 54 хвилині поєдинку Серії B Юве Стабія – Віртус Ентелла сталась бійка між гравцями, внаслідок якої арбітр показав одразу три червоні картки.

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Як стверджує Tuttomercatoweb, конфлікт на цьому не було вичерпано. Захисник Віртус Ентелли Мауро Копполара продовжив конфлікт із працівником Юве Стабії, внаслідок якого футболіст був госпіталізований.

Зазначимо, що Віртус Ентелла посідає 11 місце в Серії B із 43 очками, а Юве Стабія з 37 пунктами залишився на 17 позиції.

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Італія Серія B
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