В матче чемпионата Италии произошла драка – одного из игроков госпитализировали

Матч 33-го тура Серии B Юве Стабия – Виртус Энтелла (1:1) отметился громким скандалом, который завершился дракой.

На 54 минуте поединка Серии B Юве Стабия – Виртус Энтелла произошла драка между игроками, в результате которой арбитр показал сразу три красных карточки.

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Как утверждает Tuttomercatoweb, конфликт на этом не был исчерпан. Защитник Виртус Энтеллы Мауро Копполара продолжил конфликт с работником Юве Стабии, в результате которого футболист был госпитализирован.

Отметим, что Виртус Энтелла занимает 11 место в Серии B с 43 очками, а Юве Стабия с 37 пунктами остался на 17 позиции.

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