"Після п'яти років у Сіті зрозумів, що я зовсім не тренувався. У прямому сенсі слова, тому що з першого дня, коли прийшов в Арсенал, я подумав, що тут роботи.

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Ми працювали і працюємо, як божевільні. Зал, поле, зал. Я не кажу, що не працював так у Сіті. Як мені здалося, тут набагато більше фізичне навантаження на гравців. Тренування – мікс між роботою та емоціями", – резюмував Зінченко у розмові на каналі дружини Влади Седан.

25-річний українець перебрався в Лондон цього літа, Сіті заробив на його продажі 35 мільйонів євро. Олександр провів за "канонірів" 6 поєдинків, відзначившись асистом, ще кілька матчів цього сезону пропустив через травму.

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