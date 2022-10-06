"После пяти лет в Сити понял, что я совсем не тренировался. В прямом смысле слова, потому что с первого дня, когда пришел в Арсенал, я подумал, что здесь роботы.

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Мы работали и работаем, как сумасшедшие. Зал, поле, зал. Я не говорю, что не работал так в Сити. Как мне показалось, здесь гораздо больше физическая нагрузка на игроков. Тренировка – микс между работой и эмоциями", – резюмировал Зинченко в разговоре на канале жены Влады Седан .

25-летний украинец перебрался в Лондон этим летом, Сити заработал на его продаже 35 миллионов евро. Александр провел за "канониров" 6 поединков, отличившись ассистом, еще несколько матчей этого сезона он пропустил из-за травмы.